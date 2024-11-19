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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işgalcilerle bir araya geldi!
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işgalcilerle bir araya geldi!

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 23:05

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar da eşlik etti. Bölgeyi işgal eden İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu burada yaptığı açıklamada, saldırılar bittikten sonra Hamas'ın Gazze'yi "yönetmeyeceğini" savundu. Basın Ofisinden paylaşılan görüntüde, Gazze'deki yıkımı ve İsrail ordusunun saldırısı sonrası bir bölgeden yükselen dumanları gösteren anlara da yer verildi. Netzarim Koridoru, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparmış durumda. İsrail ordusunun her geçen gün genişlettiği bu koridor nedeniyle kuzeyde yerinden olan ve güneye göç etmek zorunda kalan Filistinliler bölgelerine geri dönemiyor. Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes için yapılan dolaylı müzakerelerde mutabakat için İsrail askerlerinin Netzarim'deki işgalinin kalıcı olması şartını getirmişti.

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