İspanya'da Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.
İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi...14.01.2020 23:26
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