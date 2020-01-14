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İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi...

İspanya'da şiddetli patlama! Kimyasal alarm verildi...

14.01.2020 23:26

İspanya'da Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.


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