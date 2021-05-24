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İspanya’da ilginç olay! Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı | VİDEO İZLE

İspanya’da ilginç olay! Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı | VİDEO İZLE
24.05.2021 23:54
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İspanya’da 39 yaşındaki kayıp adamın cansız bedeni dinozor heykelinin içinden çıktı.


Barcelona'nın banliyölerinden Santa Coloma de Gramenet'te yürürken heykelden çok kötü bir koku geldiğini fark eden bir baba ve oğul polise haber verdi. Baba, bir çatlaktan dinazorun bacağında bir ceset olduğunu gördüğünü ifade etti.

Polis, cesedi bulunan kişinin ailesinin kendisi hakkında kayıp ihbarı yaptığını söylediğini ifade etti. Yapılan açıklamada olayın cinayet olmadığını düşündüklerini belirtti.

İtfaiyeciler, heykelin bacağını keserek cesedi çıkardı.

Yerel basına göre ismi paylaşılmayan adam heykelin içine düşürdüğü telefonu almaya çalışırken düştü ve baş aşağı sıkıştı.

Heykel, olduğu yerden kaldırıldı.

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