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İspanya’da bir araç kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü…

İspanya’da bir araç kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü…
19.07.2021 22:45
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İspanya’nın Marbella kentinde bir araç kafenin açık havada bulunan bölümüne daldı. Olay sonrası ilk belirlemelere göre 1'i ağır 9 kişi yaralandı.


İspanya'nın Marbella kentinde bir araç kafenin açık havada bulunan bölümüne daldı.

9 YARALI
Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralanırken, yaralılar arasında yolda yürüyenler ile kafe müşterilerinin bulunduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 30'lu yaşlarında olduğu belirtilen sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, ailesi de araçta bulunan sürücünün yerel halktan biri olduğu ve polisin kazayı terörle bağlantılı olarak ele almadığı aktarıldı.

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