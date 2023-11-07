PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 21:18 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 22:05

İşgalci İsrail'in zulmü yıllara dayanıyor! 2009 yılındaki görüntüler kan dondurdu

Katil İsrail, Gazze'de büyük bir katliam yaparken bölgede süren bu zulüm aslında uzun yıllara dayanıyor. 2009 yılında çekilen görüntülerde işgalci İsrail askerlerinin Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiği görülürken, gazetecilerle ev halkının arasında geçen diyaloglar adeta bugüne ışık tuttu. Okuldan eve dönen çocuklar kapıda iki İsrail askeri tarafından karşılanırken evin babası Abdullah isimli Filistinli yaptığı açıklamada "Bizi sabah uyandırıp mutfağa gönderiyorlar. Yataklarda kendileri uyuyorlar." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Çin'de korkunç olay! Okuldaki spor salonunun çatısı çöktü! 3 öğrenci hayatını kaybetti
07.11.2023Salı
Hamas, katil İsrail'in tank ve zırhlı araçlarını imha ettiği görüntüleri yayınladı!
07.11.2023Salı
Filistin Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna silahlı saldırı! "Ebu Cendel'in Çocukları" üstlendi: 24 saat süre vermişlerdi...
07.11.2023Salı
Eski ABD Başkanı Donald Trump ABD’nin İran ile olan füze ittifakını ifşa etti!
07.11.2023Salı
Angelina Jolie'nin babası Jon Voight'ten soykırımcı İsrail'e destek verdi!
07.11.2023Salı
Bunlar da Var
METRO İNTİHAR SON DAKİKA: Seferler iptal! 01:16
Metroda intihar! Seferler iptal!
08.11.2023Çarşamba
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 7 Kasım 2023 Salı | VİDEO 00:36
ATV CANLI YAYIN 🕵️‍♀ MÜGE ANLI İZLE 📺
08.11.2023Çarşamba
CHP’li Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşa salladı: Eşek gibi anırmadı 03:22
"Eşek gibi anırmadı"
08.11.2023Çarşamba
ARA TATİL kalktı mı 2023? Kalkacak mı? İptal mi oldu? Uzatıldı mı? Okulların ara tatili ne zaman? 02:39
Okulların ara tatili ne zaman?
08.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA