İsrail’den Arife Günü'nde de zulüm: Han Yunus’ta sivillerin olduğu araç vuruldu!

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 16:53 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 16:56

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Han Yunus'un batısında bir aracı hedef aldı. İsrail saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.