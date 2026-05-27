Dünya Kurban Bayramı’nda saf tuttu: Gazze ise enkazlar arasında direnişin namazını kıldı!
Bosna Hersek'ten Endonezya'ya, İsveç'ten Tanzanya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın getirdiği sarsılmaz birlik ve kardeşlik bağıyla camilerde saf tutup kucaklaşırken; iki yılı aşkın süredir vahşi İsrail bombardımanlarına göğüs geren Gazze'deki Filistinliler ise bayram namazını yıkılan evlerinin, yerle bir edilen camilerinin enkazları arasında kılarak tüm dünyaya tarihi bir inanç ve direniş dersi verdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya