İran'ın ABD üslerine füzeli saldırısında yaralanan ve ölen askerler hakkında açıklama

A Haber canlı yayınında İran'ın ABD üslerine saldırısı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Orhan Sali, bölgede yaralanan ya da ölen bir ABD'li olmadığını belirtti.
İran'ın ABD üslerine füzeli saldırısında yaralanan ve ölen askerler hakkında açıklama08.01.2020 07:41
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