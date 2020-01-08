Haberler Video İran'ın ABD üslerine füzeli saldırısında yaralanan ve ölen askerler hakkında açıklama

İran'ın ABD üslerine füzeli saldırısında yaralanan ve ölen askerler hakkında açıklama

08.01.2020 07:41

A Haber canlı yayınında İran'ın ABD üslerine saldırısı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Orhan Sali, bölgede yaralanan ya da ölen bir ABD'li olmadığını belirtti.


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