Haberler Video İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi

İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi

08.01.2020 07:13

İran, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin cenaze törenini düzenlemeden önce ABD üslerini vurdu. Devrim Muhafızları Ordusu'nun intikam saldırısı sonrasında Süleymani'nin cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce İranlı katıldı.


İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı.

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