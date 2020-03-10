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İran'dan gelen son dakika görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı

İran'dan gelen son dakika görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı

10.03.2020 22:49

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan İranlı bir hemşirenin görüntüsü dünyayı şoke etti. Gözü yaşlı hemşire, görüntülerde "Lütfen evlerinizden çıkmayın. Bu sabahtan beri 100 kişi gözlerimin önünde öldü" ifadelerini kullandı.


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