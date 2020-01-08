İran'da yolcu uçağı düştü! 180 kişiye mezar olan enkaz alanı böyle görüntülendi 08.01.2020 09:58

Son dakika haberi göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü. Uçak içinde personel ve yolcular dahil 180 kişinin olduğu açıklandı. İşte 180 kişiye mezar olan enkaz alanı böyle görüntülendi...

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İranın başkenti Tahra'nın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukraynanın başkenti Kieve gitmek üzere kalkış yaptı. İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahra'na yakın Parand bölgesinde düştü.

SAĞ KURTULAN YOK

Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.

TEKNİK NEDENLERLE DÜŞTÜ

Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağının Tahran'dan Kiev'e giderken İran'daki Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştüğü açıklandı. Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı. Uçağın teknik arıza nedeniyle 1 saat rötarlı kalktığı açıklandı.

ATEŞ TOPUYLA ÇARPIŞTIĞI İDDİASI

Ancak aynı gece İran'ın Irak'taki ABD üslerini füzelerle vurması, sosyal medyada uçağın füze ile çarpıştığı iddialarını gündeme getirdi.

Bazı internet siteleri, uçağın havada bir ateş topuyla çarpıştığını iddia etti.

UÇAK DÜŞMEDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan ve içinde 180 kişinin olduğu sivil uçak düştü. Ancak uçağın düşmesinden önce yapılan açıklamalar dikkat çekti.

ABD Federal Havacılık Kurulu, İran'ın gece yaptığı saldırının ardından "Sivil uçuşların güvenliğine yönelik potansiyel riskleri hesaplamak için Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Kurul sabaha karşı yaptığı açıklamada Irak, İran, Körfez ve Umman Körfezi hava sahasındaki Amerikan sivil havacılık faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. FAA yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki artan gerilim ortamında sivil uçakların "yanlış hedef tanımlamalarına" maruz kalma riskinin olduğu uyarısında bulunmuştu.