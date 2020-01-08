İran'dan açıklama: ABD misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik 08.01.2020 10:28

İran, ABD üslerini vurdu... Tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirdi. Pentagon ve Beyaz Saray, Irak'taki hava üslerinin vurulduğunu doğrularken, ABD Başkanı Trump da ekibini acil toplantıya çağırdı. Gece saatlerinde ABD üslerini bombalayan İran'dan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "ABD misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik" denildi. .

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürülmesinden sonra dünyayı titreten ve ABD-İran savaşına doğru giden gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gece saatlerinde ABD üslerini bombalayan İran'dan yeni bir açıklama geldi.

"VURACAK 100 HEDEF BELİRLEDİK"

Yapılan açıklamada "ABD misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik" denildi.