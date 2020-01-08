Son dakika: 180 kişiyi taşıyan Ukrayna uçağı İran'da düştü! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi... 180 kişiyi taşıyan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı Tahran'dan Kiev'e giderken İran'daki Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü. Kazadan kurtulan kimsenin olmadığı açıklandı. İşte uçağın enkazından ilk görüntüler.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü.
Uçak içinde personel ve yolcular dahil 180 kişinin olduğu açıklandı.
Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı.
İran devlet televizyonu, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.
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