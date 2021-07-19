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Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü
19.07.2021 21:28
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Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi.

Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

22 KİŞİ ÖLDÜ
Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat'taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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