Instagram fenomeni mankenden büyük skandal: Liseli erkekleri arabasına alıp... 10.12.2019 17:58

Avustralya'da geçtiğimiz yıl yaşanan ve başrolünde dünyaca ünlü Instagram modeli Monique Marina Agostino'nun bulunduğu skandal olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki dünyaca ünlü isim, Instagram modelliğiyle birlikte oyunculuk da yapıyordu. Kariyer basamaklarında hızla yükselen Agostino'nun adının karıştığı skandallar kariyerini mahvetti. Liseli genç çocukları arabasına almasıyla patlak veren skandal olaylar zinciri nedeniyle mahkeme Agostino'ya 2 yıl hapis cezası verdi. İşte skandal olaylar zinciriyle ilgili detaylar...

Monique Marina Agostino, Instagram'da şöhrete bulduktan sonra kariyerinde hızla yükselen bir modeldi. Ancak 24 yaşındaki kadın bir dizi suça karışınca, hem kariyerini hem de hayatını mahvetti. Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan Monique, hem çeşitli gazete ve dergilere verdiği pozlarla ünleniyor hem de Instagram'da yaptığı iş birlikleriyle hayatını kazanıyordu. Ancak oyunculuk alanında da kariyer yapmaya başlayan Monique'in adı, hem 2018'in kadım ayında hem de geçtiğimiz mayıs ayında bazı suçlara karıştı.

Killarney Heights Lisesi mezunu kadın, 10 farklı suçtan yargılandığı davada suçlu bulundu. Bir çocuk annesi model, Blacktown Westfield adlı bir alışveriş merkezine girerek burada bir dizi hırsızlık yaptı. Bir mağazaya girerek 90 dolarlık bir ceket çalan Instagram yıldızı, kentin sahil şeridindeki kafelere de girerek soygun yaptı. Burada kasadan nakit para ve kredi kartları çalan kadın, daha sonra ünlü bir fast food zincirine giderek çalıntı kredi kartıyla yiyecek aldı. Monique Marina Agostino'nun üzerinde, reçeteyle satılan ilaçların ve bazı uyuşturucuların bulunduğu bildirildi. Modelin üzerinden kesici alet çıktığı da öğrenildi. Bu suçlarla yargılanmasına rağmen Monique Marina Agostino, duruşma tarihinde mahkemeye gelmedi. Bunun üzerine avukatı Bronwyn Pullinger, Agostino'yu savunmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin aktardığına göre, modelin soygun yaptığı kafelerin güvenlik kameraları görüntülerinde, Monique Marina Agostino'nun yüzlerinde siyah maskeler olan genç çocukları otomobili ile kafenin öne getirdiği görülüyor. Modelin aracından çıkan ve liseli olduğu tahmin edilen çocuklar, o sırada kapalı olan kafelerin kapılarını keski kullanarak açıyor. Ardından Instagram yıldızı ve yanındaki çocuklar, yakınlardaki bir pizza restoranına girerek buradan bir akıllı telefon çalıyor. Mahkemede Monique Marina Agostino'nun 24 ay cezaya çarptırıldığı açıklandı. Mahkemenin kararına göre, modelin 18 aydan önce iyi halden şartlı tahliye edilmesi mümkün olmayacak. Agostino'nun temyize giderek cezasına itiraz edileceği bildirildi.