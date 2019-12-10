Trump-Macron görüşmesinin dublajlı hali sosyal medyada yayınlandı 10.12.2019 18:45

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO Zirvesi'ne Trump ile Macron arasındaki görüşme damga vurmuştu. Dünyada gündem olan görüşmenin sosyal medyada dublajlı versiyonu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO Zirvesi'nde yaptığı görüşme, dünyada gündem olmuştu. Sosyal medyada Trump'ın herkesin önünde Macron'u rezil ettiği anlara ilişkin birçok caps ve dublaj yapılmıştı. Bu dublajların arasına bir yenisi daha eklendi.

DUBLAJLI HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Son günlerde sosyal medyada yayılan bir görüntü, Trump-Macron görüşmesine uyarlandı. Yapılan bu uyarlama çok sayıda beğeni alırken, birçok kişi tarafından da paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhubaşkanı Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasına sert çıkmıştı. Trump, "Çok saygısızca ve aşağılayıcı" derken, Türkiye'ye de destek vererek "Çok iyi NATO ülkesi, Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum." demişti.