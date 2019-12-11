Haberler Video Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Damat terör estirdi

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Damat terör estirdi

11.12.2019 13:04

Bu düğün sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Düğüne damadın sinirli hareketleri ve anormal tavrı damga vurdu. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarda damadın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, "Bu evliliğin sonu cinayet, umarım evlenmemişlerdir" yorumlarında bulundular.


Gürcistan'da meydana geldiği iddia edilen olayda genç damadın sinir krizine girme nedeni olarak fotoğrafçının, geline aşırı ilgi göstermesi öne sürülüyor. Kıskançlık krizi geçirdirdiği iddia edilen damadın fırlattığı cam şişeyle küçük bir çocuğun ayağını kırdığı anlar görüntülere yansıyor. Düğün pastasının bulunduğu sehpayı tekmelemeye başlayan genç damadı, düğüne katılan yakınları frenliyor.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarda damadın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, "Bu evliliğin sonu cinayet, umarım evlenmemişlerdir" yorumlarında bulundular.

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