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İngiltere'de enerji krizi! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı

İngiltere'de enerji krizi! Londra Haringey'de yaşayan Türklerin gözünden fiyat artışı
16.10.2022 21:00 - Son Güncelleme: 16.10.2022 21:00

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Avrupa, Rusya'ya uyguladığı ambargo ve yaptırımların bedelini Moskova'nın gaz akışını kesmesiyle ağır bir şekilde ödüyor. İngiltere'de doğal gaz arzında yaşanan sıkıntı enerji maliyetlerini artırdı, faturalar katlandıkça katlandı. Londra'nın Haringey bölgesinde yaşayan Türkler, fiyat artışları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Artan fiyatlardan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları teker teker dile getirdi. Kimi üşümemek için kat kat giyindiğini söyledi, kimi ise her şeyin zamlandığına dikkat çekti. Takvim.com.tr İngiltere'de yaşanan krizin detaylarını sizler için derledi.

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