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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024, 11:35 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024, 11:35

İngiltere 'değişim' dedi! 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı bitti, İşçi Partisi tek başına kazandı

İngiltere sandık başına gitti. Yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti. Böylelikle İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu. Başbakan Sunak'ın Muhafazakar Partisi'nin sandalye sayısı 131'e düştü. Muhafazakarlar, tarihin en ağır yenilgisini aldı. 14 yıl sonra iktidara yeniden geçen İşçiler'in lideri Keir Starmer, Londra'nın merkezinde düzenlenen bir mitingde zaferini ilan etti. Sunak, yenigi için 'üzgün' olduğunu söylerken, YouTube fenomeni Niko Omilana, Loser (kaybeden) yazılı pankart ile Sunak ile dalga geçti.

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