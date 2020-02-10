İdlib'de rejim güçleri geçen haftaki saldırı sonrası bir kez daha saldırı düzenledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda alçak saldırıya tepki gösterdi.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 10, 2020

"YAŞANAN SALDIRIYA MİSLİYLE MUKABELE EDİLMİŞTİR"

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Altun şunları söyledi:

"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır.



Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."



MEHMETÇİĞİMİZ GEREKLİ CEVABI VERMEYE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." dedi.