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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:15

'deki hain saldırının ardından Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır

Son dakika haberi... Rejim güçleri, Taftanaz Havalimanı'nda yeni kurulan Türk gözlem noktasına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. İletişim Başkanı Altun, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.

Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır

'de rejim güçleri geçen haftaki saldırı sonrası bir kez daha saldırı düzenledi. İletişim Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda alçak saldırıya tepki gösterdi.

"YAŞANAN SALDIRIYA MİSLİYLE MUKABELE EDİLMİŞTİR"
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Altun şunları söyledi:

"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır.

Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

MEHMETÇİĞİMİZ GEREKLİ CEVABI VERMEYE DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." dedi.

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