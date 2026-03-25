İsrail Beerşeba'da sirenler çalarken bıçaklı saldırı paniği

İsrail'in güneyindeki Beerşeba (Beer Sheva) kentinde, sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yöneldiği panik anlarında sıra dışı bir olay yaşandı. Elindeki iki bıçakla çevredekilerin üzerine yürüyen ve tehditler savuran bir kadın, bölgede büyük korkuya neden oldu. Saldırganın elindeki bıçaklarla çevresindekileri hedef aldığı o anlar, cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Güvenlik görevlisi silah çekti ama müdahale edemedi

Görüntülerde, bir güvenlik görevlisinin saldırgan kadına silahını doğrulttuğu ancak kalabalık ve panik ortamında silahını kullanmakta tereddüt ettiği görülüyor. Saldırganın bıçak sallamaya devam etmesi üzerine çevredeki vatandaşlar kaçışırken, o sırada orada bulunan bir asker duruma el koydu.

Askerden sıra dışı yöntem: Kemerle etkisiz hale getirdi

Siren seslerinin ve kaosun hakim olduğu dakikalarda, bir askerin fırsatı değerlendirerek belindeki kemeri çıkardığı görülüyor. Saldırgan kadının boş anını yakalayan asker, elindeki kemerle sert bir hamle yaparak kadını etkisiz hale getirdi. Kemer darbesiyle dengesini kaybeden bıçaklı saldırgan, çevredeki diğer güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı