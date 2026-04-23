Hint-Pasifik’te sıcak saatler: ABD kuvvetlerinden yaptırımlı gemiye operasyon!
INDOPACOM sorumluluk sahasında gerçekleşen operasyonun detayları henüz netleşmeye başlasa da, müdahalenin uluslararası deniz hukuku çerçevesinde "yaptırımların icrası" kapsamında yapıldığı vurgulandı. Majestic X adlı geminin daha önce hangi kısıtlamaları ihlal ettiği ve operasyon sırasında bir direnç gösterip göstermediği ise Pentagon kaynakları tarafından yakından takip ediliyor.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan petrol taşıdığı belirlenen gemiye yönelik denizden durdurma ve ziyaret hakkı kapsamında bordalama işlemi yapıldığı bildirildi.