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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 22:42 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 23:07

Hamas'ın tedavi ettiği İsrailli esir serbest bırakıldı, annesi gözyaşlarına boğuldu

Hamas’ın daha önce tedavi ettiği ve bugün serbest bıraktığı İsrailli esir Mia Shem’in annesi Keren Shem, kızının serbest bırakıldığına dair haberi alınca gözyaşlarına tutamadı.

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 7'nci gününde esir takası devam ediyor. Hamas İsrailli esir 21 yaşındaki Mia Shem ve 40 yaşındaki Amit Soussana'yı serbest bırakmasının ardından Mia Shem'in annesi Keren Shem, telefonda kızının serbest bırakıldığına dair haberi alınca gözyaşlarına tutamadı. İsrail ordusu tarafından yapılan doğrulama ve sağlık kontrolünün ardından Mia Schem ve annesi yeniden bir araya geldi. Anne Shem kızına sarıldığı sırada ağlayarak, "Sen yanımdasın, her şey yolunda" dedi.

Hamas Mia Shem'e yapılan tıbbi müdahaleye ait anları paylaşılmıştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Shem'e yapılan tıbbi müdahaleye ait anları paylaşmıştı. Shem yaptığı açıklamada, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmış, "Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" demişti.

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