Hamas ile İsrail arasında 'esir' takası! "39 Filistinli serbest bırakıldı"

Katil İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta katliam yapıyor. Birçok masunun canına kıyan İsrail, Hamas ile rehine takası ve ateşkes konusunda anlaştı. Anlaşma öncesinde ise gece boyunca sivilleri bombardımana tuttu. İnsanlık arayışının sürdüğü Gazze'de ateşkes bugün saat 08.00 itibarıyla devreye girdi. Saat 17.00 itibariyle başlayan esir takasında Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailli Mısır'a teslim edildi. Terör devleti İsrail de ilerleyen saatlerde 39 Filistinliyi serbest bıraktı. İşte ilk görüntüler...