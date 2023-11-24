Hamas ile İsrail arasındaki 'esir' takasından ilk görüntüler!

KASSAM TUGAYLARI: İSRAİLLİ ESİRLER ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİNE TESLİM EDİLDİ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiği ve İsrail'e teslim edilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği bildirildi.
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kassam Tugayları, işgalcilerin esirlerini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslimini tamamladı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan esirlerin, İsrail'e teslim edilmek üzere Mısır tarafına teslim edildiği kaydedildi.