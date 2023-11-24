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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 19:28 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 19:33

Hamas ile İsrail arasındaki 'esir' takasından ilk görüntüler!

Katil İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta katliam yapıyor. Birçok masunun canına kıyan İsrail, Hamas ile rehine takası ve ateşkes konusunda anlaştı. Anlaşma öncesinde ise gece boyunca sivilleri bombardımana tuttu. İnsanlık arayışının sürdüğü Gazze'de ateşkes bugün saat 08.00 itibarıyla devreye girdi. Saat 17.00 itibariyle başlayan esir takasında Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailli Mısır'a teslim edildi. Terör devleti İsrail de ilerleyen saatlerde 39 Filistinliyi serbest bıraktı. İşte ilk görüntüler...

KASSAM TUGAYLARI: İSRAİLLİ ESİRLER ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİNE TESLİM EDİLDİ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiği ve İsrail'e teslim edilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği bildirildi.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kassam Tugayları, işgalcilerin esirlerini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslimini tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan esirlerin, İsrail'e teslim edilmek üzere Mısır tarafına teslim edildiği kaydedildi.

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Hamas ile İsrail arasında 'esir' takası! "39 Filistinli serbest bırakıldı"
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