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Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
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Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 23:51 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 23:51

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Esir takasına ait ilk görüntüler gelmeye başladı Hamas tarafından serbest bırakılan rehinelerin sağlık durumu iyi görünürken Kızılhaç ekibine teslim edilen bir rehinenin boynundaki Filistin bayraklı kolye dikkat çekti. Hamas, rehinelerin durumlarının iyi olduğunu gösteren bir video yayınladı. Görüntülerde serbest bırakılan rehinelerin son derece mutlu ve sağlıklı oldukları, temiz ve yeni giysiler giydikleri dikkat çekti. Hamas ayrıca rehinelere, 16 aylık döneme ilişkin bir fotoğraf albümü ve Gazze Haritası içeren hediyeler sundu. Hediyelerin üzerinde Hamas logosu bulunurken, rehineler bu hediyeleri gülümseyerek kabul etti.

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