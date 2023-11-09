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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023, 22:31 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 23:25

Hamas 2 rehinenin daha görüntüsünü paylaştı!

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza, İsrailli esirlerden yaşlı kadın Hanna Kastir ile 13 yaşındaki Yagil Yakup isimli çocuğu insani ve sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu. Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrailli 2 rehinenin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın ve bir çocuk yer alırken, her iki rehinede kendilerine iyi davranıldığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. Serbest bırakılması düşünülen İsrailli esirlerden yaşlı kadın Hanna Kastir, "Netanyahu, güzel olan her şeyi yıktı. O, insanları hedef aldı ve onlara işkence yaptı. Çocukların öldürülmesinden o sorumlu" dedi.

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