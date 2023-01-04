Fransa'da rezalet görüntüler! Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde öldürülen 3 kişinin cenaze töreninde PKK ve Öcalan posterleri

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 2022'nin son günlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda ölenler için cenaze töreni düzenlendi.

Paris'in 10. bölgesinde 23 Aralık Cuma günü öğleden sonra silah sesleri duyuldu. Silahlı saldırgan William M., Enghien Sokağı'nda önce Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni, sonra aynı sokaktaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldı.

Agence France-Presse'e (AFP) konuşan görgü tanığı bir dükkan sahibi, "Büyük bir panik yaşandı, kendimizi içeri kitledik" dedi. Görgü tanığı, yedi ya da sekiz el silah sesi duyduğunu ve sokakta kaos yaşandığını söyledi. Bir başka görgü tanığı da, yaşananları "Yaşlı, beyaz bir adamın kültür merkezine girip ateş açtığını gördük, daha sonra da bitişikteki kuaföre girdi" sözleriyle anlattı. Emine Kara, Mir Perver ve Abdurrahman Kızıl'ı öldüren, üç kişiyi de yaralayan William M., kuafördekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Paris'e şok dalgaları yayan saldırının ardından sokaklara çıkan terör örgütü PKK yandaşları, Fransa'nın başkentini savaş alanına çevirdi. PKK'lı göstericiler Cuma günü ve hafta sonu polisle çatıştı, arabalar devrilip yakıldı ve sokaklar ateşe verildi. Yüzlerce terör yandaşından bazıları örgütün paçavralarını ve terör elebaşının fotoğaflarını taşıdı. Polis ise terör yandaşı göstericilere biber gazı sıkarak karşılık verdi.

PKK'lılar Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Gerald Darmanin'e de saldırmayı denedi. AFP muhabirleri, kültür merkezinin dışına konuşlanan polisin, bakanın çevresindeki polis kordonunu kırmaya çalışan protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığını bildirdi.

Terör yandaşları polise taş ve benzeri cisimler attı, çöp bidonlarını da ateşe verdi. AFP'nin dünyaya servis ettiği fotoğraflar, sokağın halini en çarpıcı haliyle ortaya koydu.

Paris sokakların savaş alanına çevrilmesini görmezden gelip PKK'lı teröristlerin görüşlerine sayfalarını açan Fransız medyası, 'Fransa'daki Kürtler için, ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var' gibi utanç verici haberler yayımladı.

Saldırı üstünden YPG/PKK övgüsüne girişen yerel basının attığı skandal başlıklar arasında, 'Paris'te Kürtler öldürüldü: Fransa'da Ankara'nın kendilerine uyguladığı şiddetin peşini bırakmayan militan bir topluluk' da vardı.

Liberation gazetesi, ilerleyen günlerde 'Emine Kara Fransa'yı korudu, Fransa onu koruyamadı' dedi, Suriye'nin kuzeyinde YPG saflarında yer alan Kara'nın Türkiye'den 1994 yılında kaçtığını, 2020'den bu yana Fransa'da yaşadığını aktardı.

Le Monde gazetesi ise, daha da ileri gidip öldürülenler için 'Kürt davasının yeni şehitleri' ifadesini kullandı, Christophe Ayad imzalı haberde 48 yaşındaki Emine Kara'nın terör örgütü PKK'daki geçmişini övüldü ve Kara 'kahraman' olarak tanımlandı.

AFP: AVRUPA'NIN HER YERİNDEN OTOBÜSLER KİRALANDI

Saldırıda ölenler için cenaze töreni, 10 gün sonra yine Paris'te yapıldı. AFP haber ajansı, Paris'in kuzeyindeki Villiers-le-Bel banliyösünde gerçekleşen cenaze törenine çok sayıda insanın katıldığını bildirdi.

AFP, cenaze törenindeki rezaletin fotoğraflarını da dünyaya servis etti. Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşının posteri önüne konulduğu görüldü.

Haberi 'Paris'te vurularak öldürülen Kürt kurbanların cenazelerinde gözyaşı, öfke' gibi bir başlıkla dünyaya sunan AFP, banliyö bölgesindeki törene Avrupa'nın dört bir yanından çok sayıda kişinin geldiğini yazdı.

Kiralanan otobüslerle PKK destekçilerinin Fransa'nın birçok şehrinden ve Avrupa ülkelerinden Villiers-le-Bel'e taşındığını aktaran AFP, cenazede terör örgütü PKK bayraklarının yanı sıra Suriye kolu olan terör örgütü YPG'nin de bayraklarının bulunduğunu aktardı.

Villiers-le-Bel'de toplanan kalabalık da ellerinde yine terör paçavraları ve elebaşı posterleri taşıdı. AFP, dışarıdaki kalabalığın cenazeyi bir otoparka kurulan dev ekrandan takip ettiğini belirtiyor.

AFP ayrıca, Villiers-le-Bel belediye başkan yardımcısı Djida Djallali-Techtach'ın törende bir konuşma yaptığını yazdı. Djallali-Techtach'ın omzunda Fransız bayrağının renklerinin yer aldığı bir şerit vardı.

Uluslararası haber ajansı, cenazeye katılanların katil William Malet yerine halen Türkiye'yi suçlamaya devam ettiklerini ve cinayetlerin 'siyasi' boyutuna inandıklarını kaydetti.

AFP, Paris'teki terör yandaşlarının bugün cinayetlerin işlendiği sokakta bir yürüyüş yapmaya hazırlandıklarını da aktardı.