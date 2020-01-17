Fotoğraf çekmek isterken köpek tarafından ısırıldı! Genç kıza şok

Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek genç kızın kabusu oldu. Arjantin’de yaşayan genç kız, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
Arjantin'de genç bir kız, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu, arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.
Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı.
Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.
İşte genç kızın son durumu...
İşte genç kızın son durumu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.