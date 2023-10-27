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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023, 19:01 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 19:17

Eski İsrail askeri Benzi Sanders'tan itiraf: Bu hükümet Hamas'ı yenemez!

Katil İsrail, 21 gündür Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırırken Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders'tan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Sanders, 2014 yılında Hamas'ın tünellerini infilak etmeye çalışırken tüm mahallenin yok olduğunu ifade etti. Öte yandan Hamas'ın İsrail ordusundan çok daha güçlü olduğunu ve Tel Aviv yönetiminin Hamas'ı yenemeyeceğini söyleyen İsrailli asker, “Biz onları sadece öldürüyoruz. Herhangi bir alternatif sunmuyoruz. Hamas’ı yenmek için Filistin halkını onlara karşı çevirmeliyiz. Zor kullanarak, Filistinlileri evlerinden, köylerinden Batı Şeria’dan zorla sürmeye son vermeliyiz." dedi.

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