Son dakika haberine göre, Ermenistan'ın, Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda, 40'tan fazla kişi yaralandı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu Azerbaycan'dan aktardı...
Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.
Ermenistan silahlı güçlerinin vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı 40'tan fazla yaralının olduğunu duyurdu.
Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapılar hasar aldı.