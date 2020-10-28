Seçimlere bir hafta kala ABD karıştı! New York sokaklarında ''Trump'' kavgası

ABD'de yaklaşan seçimler öncesi tansiyon giderek artıyor, seçimler ülke tarihinde görülmemiş çatışmalara neden oluyor. Başkan Donald Trump'ı destekleyen grubun konvoyunun geçişi sırasında Trump karşıtı demokratlar ve siyahiler konvoya saldırdı. Trump konvoyunun geçeceği noktada organize olarak bekleyen Biden destekçisi demokratlar taş, sopa ve yumurtalarla konvoya saldırdı. Olaylar sırasında bölgeden geçen Trump’ın avukatı Giuliani’nin aracının camları kırıldı. Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerine 1 hafta kala tansiyon giderek tırmanıyor.



Son olarak New York'un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde, Jews for Trump üyelerinin yüzlerce araçlık geçişi, Trump karşıtlarının protestolarına neden oldu. Trump karşıtı demokratlar ve siyahiler, ortalığı birbirine kattı.



TRUMP DESTEKÇİLERİNİN KONVOYUNA SALDIRDILAR

Çok sayıda kişinin, ABD bayraklarıyla ve Trump 2020 afişleriyle süslenmiş araçlara yumurta ve taş attığını, arabalardaki afişleri parçaladığını gösteren görüntüler sosyal medyada yayıldı.



DEMOKRATLAR KAN ÇIKARTTI!

Polis desteği ile konvoyun geçişi yavaş da olsa sağlanırken protestocular ellerinde ne varsa konvoyda bulunan araç ve insanlara fırlatmaya başladı. Buna karşılık veren Trump destekçileri ise araçlarından çıkarılarak linç edildi. Yerde yatan bir Trump destekçisinin yumruk ve tekme ile saldırıya uğradığı ve yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.







İki grup arasında kavga çıkarken Times Meydanı'nda polisin kavga edenleri göz altına aldığı görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Trump karşıtları diğer gruba "Faşistler" diye bağırırken diğerleri de "New York sizden nefret ediyor" sloganları attı.

TAŞ, SOPA VE YUMURTALI SALDIRI

Konvoy, Manhattan'daki Times Meydanı'na vardığında yolunun önceden organize olan Trump protestocularıyla kesildiği görüldü. Sosyal medyaya da yansıyan son dakika görüntülerinde iki grup birbiriyle karşı karşıya gelirken, protestocular bayrakları kapmaya ve Trump destekçileriyle sözlü sataşmalara başladı. Ardından da konvoydaki araçları sallamaya, taş ve yumurta atmaya başladılar.

TRUMP DESTEKÇİSİNİ YAKALADILAR

O sırada bir Trump destekçisini yakalayan Biden taraftarı protestocular kafasına atılan yumruklarla yaralandı. Kaçmaya çalışan kişi, o sırada başka bir protestocu tarafından yakalanarak linç devam etti. Kırmızı kapüşonlu Trump destekçisi, daha sonra yere yığıldı ve kalabalık tarafından yumruk ve tekme ile saldırıya uğradı.





GIULIANİ'NİN ARACININ CAMLARI KIRILDI

Olaylar sırasında aracıyla bölgeden geçen Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin de Başkan'ı protesto eden göstericilerin hedefi olduğu belirtildi. Giuliani'nin içinde bulunduğu aracın camlarının atılan taşlarla parçalandığı görüldü.







Olayın ardından basına konuşan Giuliani, "Bu olayla ilgili insanlara kimi seçeceklerini soracak bir kampanya reklamı hazırlatmak isterdim. Bu iki lafı bir araya getiremeyenler mi, yoksa Donald Trump'ı desteklediklerini söyleme hakkını kullanmak dışında bir şey yapmayan bu nazik Yahudiler mi?" dedi.



POLİS SORUŞTURUYOR

New York Polis Departmanı (NYPD) şefi Terence Monahan, Twitter'da "NYPD dedektifleri bu olayı araştırıyor ve bu konuda bilgi arıyorlar" diye yazdı. NYPD bir tweet'te "Bu videonun farkındayız ve Brooklyn Güney Soruşturma Birimimiz tarafından araştırılıyor" dedi.







SEÇİMLERE 1 HAFTA KALA ADAYLARIN MİTİNG MARATONU SÜRÜYOR

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerine 1 hafta kala Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump Michigan, Wisconsin ve Nebraska'da, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ise Georgia'da miting düzenliyor.

Başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Başkan Trump ve eski Başkan Yardımcısı Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor.

Donald Trump'ın dünkü ilk durağı Michigan oldu. Trump, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusunun Çin olduğunu vurgulayarak, ikinci kez seçilmesi durumunda bu ülkeye ağır gümrük vergileri getireceğini belirtti.

Medyanın Kovid-19 salgınını gereğinden fazla ön planda tuttuğunu savunan Trump, "Basın, halkı korkutmak istiyor." dedi.

Demokrat rakibi Biden'a da yüklenen Donald Trump, "Biden seçimi kazanırsa, bayrağımızı yakan radikal solcular sokaklarımızı ele geçirir." diye konuştu.









Trump, gün içinde Wisconsin ve Nebraska'da da seçmenlerle bir araya geldi. Gün sonunda Nevada'ya geçecek olan Donald Trump, bugün mitinglerine bu eyaletten başlayacak.

BIDEN GEORGİA'DA

Demokrat aday Biden da seçimler için kritik bir başka eyalet olan Georgia'da miting düzenledi.

Biden, buradaki konuşmasında, Trump'ın Kovid-19 konusunda yeterli önlemi almadığını savunarak, "Kovid-19 bu ülkede derin ve kapanmaz bir yara bıraktı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 konusunda kendisinin daha aktif bir mücadele vereceğini kaydeden Joe Biden, "Trump, Amerikan tarihindeki şarlatanlara, dolandırıcılara ve sahtekar popülistlere benziyor." şeklinde konuştu.