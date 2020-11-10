Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ'daki savaşı bitirecek anlaşmayı imzaladığını duyurdu. Son dakika haberinin ayrıntılarını A Haber Muhabiri Kerim Ulak Azerbaycan'dan aktardı. İşte Azerbaycan'ın sahada kazandığı zaferin imzayla sonuçlanmasının ayrıntıları.

SON DAKİKA HABERİ...Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için "acı verici" olduğunu söyledi.

Paşinyan, "Yurttaşlarım ben bizim için çok ağır bir kararı kabul ettim. Karabağ'da savaşın bitmesine dair anlaşma imzaladım. İmzalanan anlaşmanın metni benim için inanılmaz derecede acı vericidir. Bu kararı ben savaş durumunu derinden analiz ederek verdim. Şimdiki durumda bu en doğru karardır" dedi.

Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu.