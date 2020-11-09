Ermenistan Rus helikopterini füzeyle düşürdü!

Son dakika haberi... Rusya’ya ait bir helikopter, Ermenistan’dan ateşlenen bir füze vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi tarafından vurulduğu belirtildi.