Ermenistan Rus helikopterini füzeyle düşürdü!

Son dakika haberi... Rusya’ya ait bir helikopter, Ermenistan’dan ateşlenen bir füze vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi tarafından vurulduğu belirtildi.
Son dakika haberi... Rusya’ya ait bir helikopter, Ermenistan’dan ateşlenen bir füze vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi tarafından vurulduğu belirtildi.