Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan linç edildi

Ermenistan'da halk Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetin ardından sokaklara indi. Protesto gösterileri sırasında Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı.

Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Meclis binası ve Başbakanlık ofisini basan öfkeli halk, her yeri dağıttı. Gösteriler sırasında öfkeli kalabalık tarafından yakalanan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, linç edildi.

DAĞLIK KARABAĞ'DAN ÇEKİLECEKLER

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için 27 Eylül'den itibaren başlattığı harekatta başarıya ulaştı. Ermenistan, Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre; Azerbaycan ordusu bugüne kadar işgalden kurtardığı mevkilerde kalacak. Bölgede Türk ve Rus güçleri konuşlandırılacak. Ermenistan işgal altında tuttuğu 7 rayonun 5'inden hemen, 2'sinden 15 gün içinde çekilecek. Ermenistan'dan Karabağ'a ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'a toplam 2 koridor oluşturulacak.

HÜKÜMET BİNASI BASILDI

Paşinyan'ın mağlubiyeti kabul etmesinden sonra Ermenistan'da protestocular başkent Erivan'da toplandı. Hükümet binasının önüne gelen protestocular camları kırarak binadan içeri girerek Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocuların Paşinyan'ın makam odasına girdiği iddia edilirken, Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulunuldu. Olaydan bir süre hükümet binasına kolluk kuvvetleri geldi.