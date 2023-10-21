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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 01:43 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 01:54

Eli kanlı Netanyahu Biden’ı sarılarak karşıladı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı ise aşağıladı!

Eli kanlı İsrail, dünyanın gözü önünde sivillerin bulunduğu hastaneyi bombalayarak yüzlerce kişiyi katletti. Katliam sonrası soykırımcı ortağı Joe Biden destek için İsrail'e gitti. ABD Başkanı Joe Biden, eli kanlı Netanyahu'ya kucak açtı. Biden'ın ardından Kanada Başkanı ve İngiltere Başkanı'da ziyaretlerini gerçekleştirdi. Katliamın gölgesinde ise bir detay dikkatlerden kaçmadı. Joe Biden'ın ile sarmaş dolaş olan ve saygıda kusur etmeyen Netanyahu, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Hint kökenli olması nedeniyle adeta aşağıladı. Netanyahu'nun Sunak'ı eli cebinde ve gömlekle karşılarken, sarılma esnasında ittiği görüldü. İşte Netanyahu'nun kare kare ırkçı ve faşistliği...

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