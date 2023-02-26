El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı: İlk olarak 2 bin çete üyesi nakledildi

El Salvador’da 40 bin kişi kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı. Mega hapishaneye ilk olarak 2 bin çete üyesi nakledildi. Orta Amerika ülkesi El Salvador’da 40 bin kişi kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı. Mega hapishaneye ilk olarak dövmeli ve yalınayak olan 2 bin çete üyesi, ayaklarına prangalar bağlı şekilde nakledildi. El Salvador Devlet Başkanı Başkan Nayib Bukele yaptığı açıklamada, "Burası, nüfusa daha fazla zarar veremeyecekleri yeni evleri olacak" dedi.