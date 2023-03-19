Ekvador’da 6,7 büyüklüğündeki depremde 14 kişi öldü

Ekvador'un güneyindeki Balao kenti yakınlarında meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 14 kişi hayatını kaybetti. Ekvador'un Guayas eyaletinde yer alan Balao kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah depremin neden olduğu hasarı doğrulamak için bölgedeyiz. Yanınızda olduğumu teyit etmek ve kurbanlarla olan dayanışmamı ve bağlılığımı ifade etmek istiyorum" dedi. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, çoğunluğu El Oro eyaletinde olmak üzere 380'den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, en az 44 evin yıkıldığı, 90 evin de hasar gördüğü belirtildi. Depremin neden olduğu heyelanlar nedeniyle çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 okul binası ve 30'dan fazla sağlık merkezinin de depremde hasar aldığı ifade edildi. El Oro’da yer alan Santa Rosa Uluslararası Havaalanı’nda da hasar meydana geldiği ancak uçuşların devam ettiği kaydedildi. Devlete ait petrol şirketi Petroecuador önlem amacıyla birden fazla tesisini boşaltırken, herhangi bir hasar bildirmedi.