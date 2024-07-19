DÜNYA HABERLERİ SON DAKİKA Yazılım kaynaklı KÜRESEL KRİZ: İnternet sistemlerinde çökme! Siber saldırı mı? Yazılım kaynaklı mı?

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde yaşanan sorun birçok sektörü vurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Aruze isimli bulut sistemlerinde yaşanan arıza sonrası Windows cihazlar açılışta Mavi Ekran (BSOD) sorunu yaşandı. Kesintinin CrowdStrike güvenlik yazılımına yapılan bir güncellemenin Windows yazılımında bir soruna neden olduğu şeklinde aktarıldı.

HASTANE, BANKA...

Bu kriz sebebiyle bankacılık sektöründen hastanelere süpermarketlere kadar dünya çapında birçok işletme etkilendi.

YAYINLAR DURDU

Yaşanan kriz Sky News'in yayını kesildi.

HAVA YOLU TRAFİĞİNİ DE VURDU

Kriz hava yolu trafiğini de vurdu.

Birçok şirketin uçuşları aksadı bilet sistemlerinde problem yaşandı.

Türk Hava Yolları (THY) konuya ilişkin açıklama yaptı.

THY'DEN AÇIKLAMA

Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yolcularımız, Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."

DÜNYAYA YANSIMALARI

Söz konusu aksaklık dünyada krize dönüştü.

ABD'li havayolu şirketi Frontier'in bazı uçuşları iptal oldu. Frontier, yaptığı açıklamada, "Sistemlerimiz şu anda diğer şirketleri de etkileyen bir Microsoft kesintisinden etkileniyor." açıklamasını yaptı. Federal Havacılık İdaresi, Perşembe gecesi Frontier'in ABD genelindeki kalkışlarını durdurmasını istedi.

SYDNEY

Sydney Havalimanı, "küresel bir teknik kesinti"nin operasyonlarını etkilediğini belirtti.

BERLİN'DE KRİZ

Financial Times'taki habere göre Berlin Brandenburg Havalimanı da benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı. Havalimanı, "teknik bir arıza" nedeniyle yolcuların check-in işlemlerinde gecikmeler yaşandığını bildirdi.

İSPANYA'DA NELER OLDU

İspanya'nın ana havalimanı işletmecisi Aena, BT sistemlerindeki bir "olay" nedeniyle işlemlerin manuel olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Aena, "Sistemlerimizde ve İspanya'nın havalimanı ağında kesintiler meydana geliyor, bu da gecikmelere neden olabilir. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz," açıklamasını yaptı.

LONDRA BORSASI ETKİLENDİ

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG), haber duyurularının yayınlanmasında yaşanan bir sorunu araştırdığını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamada "küresel teknik sorun" yaşandığı belirtildi.

MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA

Microsoft, yaptığı açıklamada, bazı Azure bulut bilişim müşterilerinin "ABD'nin merkezi bölgesinde birden fazla Azure hizmetiyle ilgili sorun yaşayabileceğini" ve bu sorunları araştırdığını söyledi. Durum güncellemesinde, sorunun temel nedeninin bir siber saldırı değil, teknik bir sorun olduğu ve "hizmetlerin çoğunluğunun şimdi kurtarıldığını" bildirdi.

Microsoft, sorunu "en yüksek öncelik ve aciliyetle" ele aldığını belirterek, kullanıcıların yalnızca "kademeli olarak rahatlayacağını" ifade etti.