Dünya bunu konuşuyor! ABD gerçek rakamları saklıyor mu? Meğer ABD'de ilk ölüm...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtayı esir alan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 180 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsün en çok etkilediği ülke ise ABD oldu. ABD'de toplam 42 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD hakkında ortaya atılan bir iddia dünyanın gündemine oturdu. ABD'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin yapılan resmi açıklamadan haftalar önce gerçekleştiği ortaya çıktı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Clara bölgesindeki yetkililer, California'da 6 ve 17 Şubat'ta iki kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. ABD'de Kovid- 19 kaynaklı ilk ölümün 29 Şubat'ta gerçekleştiği biliniyordu.

Yetkililer, söz konusu vakaların ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderilen doku örneklerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden 29 Şubat'ta yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası olmuştu.





ABD'nin 40 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan California'da, John Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, 35 bin 465 kişide tespit edilen yeni tip Corona Virüs, 1282 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

ABD'DE TOPLAM ÖLÜ SAYISI 42 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 174 artışla 787 bin 960'a çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1684 artarak 42 bin 374'e ulaştı.

ABD'yi 204 bin 178 vakayla İspanya, 181 bin 228 vakayla İtalya ve 156 bin 493 vakayla Fransa takip ediyor.

NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet New York olurken bunu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 26 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 527 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde yaklaşık 118 bin kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.