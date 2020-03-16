Çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerle çok konuşulan çekirge istilasının ardından şimdi de karınca istilası haberleri gelmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan karınca istilası görüntüleri şaşkınlık yarattı. Pakistan'da son aylarda ortaya çıkan çekirge istilası ciddi boyutlara ulaşmış, son 20 yılın en kötü çekirge istilasına neden olmuştu. Peki, çekirge ve karınca istilası nerede? İşte dünyayı şaşkına çeviren görüntüler.
Umman'ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat'taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti. Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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