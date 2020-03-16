İtalya koronavirüsün esiri oldu! Ülkedeki son durumu Türk doktor A Haber canlı yayınında aktardı

Dünyayı esir alan koronavirüs, İtalya’da 1809 can aldı. Vaka sayısı 24 bin 747’ye çıktı. Koronavirüsün yeni merkezi İtalya'daki son durumu İtalya'daki Türk doktor Mehtap Pasin Gualano aktardı. Guanalo, "Birçok bölgede dışarı çıkma izniniz yok. Süpermarketten dönüyorum derseniz fişinizi göstermeniz lazım. Herkes evinde. İnsanlar balkondan birbirleriyle konuşuyor. Biz çalışanlar özel izin kağıtlarıyla ancak hastanemizin yolundan geçerek gidiyoruz." dedi.
Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit etmeye ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.
İtalya'daki Türk doktor Mehtap Pasin Gualano şöyle aktardı:
YOĞUN BAKIM YATAKLARI YETMİYOR
Kuzey İtalya'da durum çok kritik. Ben yayınlanan fotoğraflardan hoşlanmıyorum. Onların birçoğunun doğru fotoğraflar olduğuna da inanmıyorum ama genel olarak durum çok büyük sıkıntıda. Çünkü yoğun bakım yatakları yetmiyor artık. Şu anda 500 yatak tekrar devreye sokmaya çalışıyor Kuzey İtalya. Diğer bölgelerin ayrdım şansı çok düşük çünkü her bölge kendisinde artış olacağı ihtimaline karşı hazır olmak zorunda.
HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ORTALAMASI
Yaşla evet ölüm riski artıyor. Özellikle 80-89 yaş arasında yüzde 45'in üzerinde. 70 yaşın üzerindeki bireylerin şu günlerde çok dikkat etmeleri gerekiyor. Gereksiz yere sokağa çıkmasınlar. Alışverişlerini komşuları yapsın. Bir araya gelmesinler. Gençlere çok büyük iş düşüyor. Şu anda okullar tatil edildi ama gezme fırsatı için değil, hastalık riskini azaltmak için. Taşıyıcı olmasınlar. Şu anda toplum olarak bütün olmak gerekiyor. İtalya'nın en başta anlayamadığı, yapmadığı, yapamadığı şey buydu.
EVLERİ BESİNLE DOLDURMAYA GEREK YOK
Evleri besinle doldurmaya, süpermarketlerin içinde çok uzun vakit geçirmeye gerek yok. Bir süre evde otursak, toplantıya gitmesek bir şey olmaz. Her şey devletten beklenmeyecek. Bize insan olarak çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani bu sayıyı arttırmamak ancak bireyler arasındaki ilişkiyi, bir arada olmayı azaltarak olabilir. Çünkü bazı grupların zaten çalışması lazım, toplu taşıma araçlarını kullanması lazım. Gerçekten dışarıya çıkması gerekmeyen hiç kimsenin bugünlerde dışarıya çıkmaması bir insanlık görevi.
HASTANELERİN DURUMU
Birçok bölgede dışarı çıkma izniniz yok. Süpermarketten dönüyorum derseniz fişinizi göstermeniz lazım. Herkes evinde. İnsanlar balkondan birbirleriyle konuşuyor. Biz çalışanlar özel izin kağıtlarıyla hastanemizin yolundan ancak geçerek gidiyoruz."
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