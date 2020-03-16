İtalya koronavirüsün esiri oldu! Ülkedeki son durumu Türk doktor A Haber canlı yayınında aktardı 16.03.2020 12:04

Dünyayı esir alan koronavirüs, İtalya’da 1809 can aldı. Vaka sayısı 24 bin 747’ye çıktı. Koronavirüsün yeni merkezi İtalya'daki son durumu İtalya'daki Türk doktor Mehtap Pasin Gualano aktardı. Guanalo, "Birçok bölgede dışarı çıkma izniniz yok. Süpermarketten dönüyorum derseniz fişinizi göstermeniz lazım. Herkes evinde. İnsanlar balkondan birbirleriyle konuşuyor. Biz çalışanlar özel izin kağıtlarıyla ancak hastanemizin yolundan geçerek gidiyoruz." dedi.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit etmeye ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.



İtalya'daki Türk doktor Mehtap Pasin Gualano şöyle aktardı: