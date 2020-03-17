İtalya koronavirüsle savaşıyor! İtalya'da koronavirüs salgınında son durum ne? 17.03.2020 12:53

Çin'de başlayan ardından dünyanın neredeyse tamamına sıçraması sonrası Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" (küresel salgın) ilan edilen koronavirüs, Avrupa ülkelerini vurmaya devam ediyor. Salgının bu günlerde en yoğun yaşandığı ülkelerin başında İtalya geliyor. İtalya'da her gün yüzlerce kişi hastalık nedeniyle ölürken, İtalya'da yaşayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Pasin Gualani A Haber canlı yayınına katılarak 17 Mart 2020 Salı tarihi itibarıyla yaşanan son gelişmeleri aktardı.

İtalya'da yaşayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Pasin Gualani, katıldığı A Haber canlı yayınında İtalya'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İtalya'da hızla artan ölüm ve vaka oranlarını değerlendiren Gualani, Türkiye'deki vatandaşları uyardı.

İşte Gualani'nin açıklamalarından öne çıkanlar

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün dün itibarıyla hazırladığı verilerden almamız gereken dersler var. 30 yaşına kadar olan bireylerde İtalya'da saptanan ölüm oranı yüzde 0. Ancak bu genç kişilerin hastalığı almadığı ve yaymadığı anlamına gelmiyor. Bunun için yeni bir istatistik yorumu ortaya çıktı. İtalya'da yaşlı bireylerin bu kadar çok koronavirüse yakalanma nedenleri İtalyanların aile sitiline de bağlanıyor. Çünkü İtalya'da anne, baba, torun, çocuk hep aynı semtte oturmaya çalışır ve mutlaka bir araya gelir. O yüzden hastalığın yaşlılara taşındığı yönünde bir yorum var. Burada gençlere düşen yaşlıları yalnız bırakmadan onlara sarılmadan, ellerini sıkmadan ihtiyaçlarını görmek. Çünkü taşıyıcı olduğumuzun, hastalığı kaptığımızın farkına varmayabiliriz. Çünkü vakaların yüzde 45'inde semptomlar çok hafif.