Türkiye’nin "Deniz Yetki Alanları" hamlesi Atina ve Tel Aviv’i panikletti!
Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını uluslararası hukuka uygun şekilde iç mevzuatında perçinleyecek "Deniz Yetki Alanları Kanunu" için düğmeye basması ve MSB’nin hazırlıklarda sona gelindiğini açıklaması Atina-Tel Aviv hattında büyük panik yarattı; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denizlerdeki tavizsiz kararlılığı karşısında Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ve Savunma Bakanı Dendias provokatif "revizyonizm" suçlamalarıyla algı operasyonuna girişirken, İsrail’in Maariv gazetesi Ankara’nın bu hamleyle kurulan tüm enerji ittifaklarını boşa çıkardığını yazdı.
