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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023, 17:55 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023, 18:29

BM ile silah üreticileri arasında karı-koca ilişkisi! İşte Gazze'deki soykırıma göz yumulmasının sebebi...

Siyonist İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken Batı ve ABD bu katliama açık destek veriyor. Katliama müdahale etmesi beklenen Birleşmiş Milletler ise kınamaktan öteye geçemiyor ya da geçmiyor! Sosyal medyada Sara AlSharif isimli bir Eczacı BM ile silah üreticilerinin arasındaki ilişkiye dikkat çekerek BM'nin bile isteye bu soykırıma müdahale etmediğini belirtti. Alsharif Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Müdürü Catherine M. Russell'ın silah endüstrisinin en büyük hissedarlarından BlackRock Yatırım Enstitüsü’nün Başkanı Tom Danilon ile evli olduğunu belirterek kirli düzeni işaret etti.

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BM ile silah üreticileri arasında karı-koca ilişkisi! İşte Gazzedeki soykırıma göz yumulmasının sebebi...

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