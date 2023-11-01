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BM ile silah üreticileri arasında karı-koca ilişkisi! İşte Gazze'deki soykırıma göz yumulmasının sebebi...

Siyonist İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken Batı ve ABD bu katliama açık destek veriyor. Katliama müdahale etmesi beklenen Birleşmiş Milletler ise kınamaktan öteye geçemiyor ya da geçmiyor! Sosyal medyada Sara AlSharif isimli bir Eczacı BM ile silah üreticilerinin arasındaki ilişkiye dikkat çekerek BM'nin bile isteye bu soykırıma müdahale etmediğini belirtti. Alsharif Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Müdürü Catherine M. Russell'ın silah endüstrisinin en büyük hissedarlarından BlackRock Yatırım Enstitüsü’nün Başkanı Tom Danilon ile evli olduğunu belirterek kirli düzeni işaret etti.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 17:52 Güncelleme 01 Kasım 2023, 18:18
BM ile silah üreticileri arasında karı-koca ilişkisi! İşte Gazze’deki soykırıma göz yumulmasının sebebi...

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarıda 7 Ekim'den bu yana soykırım suçuna imza atıyor.

Abluka altına aldığı Gazze'de fosfor bombası kullanan siyonistler bölgeye su gıda ve ilaç girişini kısıtladı. Camilerden kiliselere mülteci kapmlarına ve hastanelere kadar birçok noktayı hedef alarak insanlık suçu işleyen işgalci İsrail'e en büyük destek ise ABD ve Batı'dan geldi.

Katliama müdahale etmesi beklenen Birleşmiş Milletler ise soykırımı kınamaktan öteye geçmedi.

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BM NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR?
Peki "BM bu soykırımı durduramaz mı?" bu soruya Sara AlSharif isimli bir Eczacı sosyal medyada paylaştığı video ile yanıt verdi.

BM İLE SİLAH ŞİRKETİ ARASINDA KARI-KOCA İLİŞKİSİ
Meseleyi gerekçeleri ile birlikte açıklayam AlSharif, UNICEF'in Genel Müdürü Catherine Russell'in eşi Tom Donilon'un silah endüstrisinin en büyük hissedarı olan şirketin sahibi ve aynı zamanda misket bombası üretiminin de en büyük fon sahibi olduğunu belirterek katliama bilerek müdahale edilmediğini söyledi.

İşte Gazze'deki soykırıma göz yumulmasının sebebi...

Sara AlSharif şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar bu videonun yayılmasına izin vermeyecekler ama size biraz önce öğrendiğim bir şeyi göstermem gerekiyor. Eğer sen de benim gibiysen muhtemelen Birleşmiş Milletlerin neden bu kadar işe yaramaz olduğunu merak etmişsindir. Gerçekten bir soykırımı durduramaz mı ya da sonlandıramaz mı? Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımı… Bu sorunun cevabı evet sonlandırabilir. Evet aslında yapabilirler. Sadece yapmak istemiyorlar çünkü onları zengin ediyor.

Arkamda duran bu tatlı yaşlı kadın birinin anneannesi gibi duruyor, di mi? Onun adı Catherine Russell ve o tüm UNICEF'in genel müdürü. Yani çok önemli biri büyük patron. Gösteriyi o yönetiyor anlıyor musunuz?

KOCASI TOM DONİLON SİLAH ENDİSTRÜSÜNDE TEPE İSİMLERDEN!
Ve bu tatlı yaşlı kadın, Tom Donilon isimli adamla evli. Hadi biraz da Tom'dan bahsedelim. Küçük 'tatlı dede' BlackRock Yatırım Enstitüsü'nün başkanı olduğunu öğrendim bunun nereye gittiğini görüyorsunuz değil mi? Görmüyor musunuz? Size göstereyim.

BlackRock'ın yiyecek ve içecek şirketlerine dev yatırımlar yaptığını çoktan biliyor olabilirsiniz. Ama şunu bilmiyor olabilirsiniz. Silah endüstrisinin en büyük hissedarı da bu şirket. Aynı zamanda misket bombası üretiminin de en büyük fon yöneticisi. Çoğu ülkede yasaklanan misket bombalarını üretmeye devam etmek istiyorlar.

NEDEN BU SOYKIRIMI SONLANDIRMAKLA UĞRAŞSIN Kİ
Şimdi Cathy'e geri dönelim, Birleşmiş Milletlerdeki büyük köpeklerden biri Şimdi siz bana söyleyin, Cathy ailesine bu kadar para kazandırırken neden bu soykırımı sonlandırmakla uğraşsın ki?

Gazze'deki insanları öldürmek için kullanılan bu kadının kocasının şirketinin kocasına gidip kolayca "Dostum ben BM'de çalışıyorum. Bu insanlara silah satmaktan vazgeçebilir misiniz?" diyebilir.

"Şey çünkü bir grup insanı öldürüyorlar da" bunu yapabilir. Yani onun azıcık etkisi olmalı değil mi?

Ya da BM ona ufacık, minicik bir baskı yapabilir bilemiyorum. Kıssadan hisse; Bu insanlar BM'nin gösterisini sürdürmek için işe alınmış kişiler."

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