BM ile silah üreticileri arasında karı-koca ilişkisi! İşte Gazze’deki soykırıma göz yumulmasının sebebi...

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarıda 7 Ekim'den bu yana soykırım suçuna imza atıyor.
Abluka altına aldığı Gazze'de fosfor bombası kullanan siyonistler bölgeye su gıda ve ilaç girişini kısıtladı. Camilerden kiliselere mülteci kapmlarına ve hastanelere kadar birçok noktayı hedef alarak insanlık suçu işleyen işgalci İsrail'e en büyük destek ise ABD ve Batı'dan geldi.
Katliama müdahale etmesi beklenen Birleşmiş Milletler ise soykırımı kınamaktan öteye geçmedi.
BM NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR?
Peki "BM bu soykırımı durduramaz mı?" bu soruya Sara AlSharif isimli bir Eczacı sosyal medyada paylaştığı video ile yanıt verdi.
BM İLE SİLAH ŞİRKETİ ARASINDA KARI-KOCA İLİŞKİSİ
Meseleyi gerekçeleri ile birlikte açıklayam AlSharif, UNICEF'in Genel Müdürü Catherine Russell'in eşi Tom Donilon'un silah endüstrisinin en büyük hissedarı olan şirketin sahibi ve aynı zamanda misket bombası üretiminin de en büyük fon sahibi olduğunu belirterek katliama bilerek müdahale edilmediğini söyledi.
Sara AlSharif şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar bu videonun yayılmasına izin vermeyecekler ama size biraz önce öğrendiğim bir şeyi göstermem gerekiyor. Eğer sen de benim gibiysen muhtemelen Birleşmiş Milletlerin neden bu kadar işe yaramaz olduğunu merak etmişsindir. Gerçekten bir soykırımı durduramaz mı ya da sonlandıramaz mı? Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımı… Bu sorunun cevabı evet sonlandırabilir. Evet aslında yapabilirler. Sadece yapmak istemiyorlar çünkü onları zengin ediyor.
Arkamda duran bu tatlı yaşlı kadın birinin anneannesi gibi duruyor, di mi? Onun adı Catherine Russell ve o tüm UNICEF'in genel müdürü. Yani çok önemli biri büyük patron. Gösteriyi o yönetiyor anlıyor musunuz?
KOCASI TOM DONİLON SİLAH ENDİSTRÜSÜNDE TEPE İSİMLERDEN!
Ve bu tatlı yaşlı kadın, Tom Donilon isimli adamla evli. Hadi biraz da Tom'dan bahsedelim. Küçük 'tatlı dede' BlackRock Yatırım Enstitüsü'nün başkanı olduğunu öğrendim bunun nereye gittiğini görüyorsunuz değil mi? Görmüyor musunuz? Size göstereyim.
BlackRock'ın yiyecek ve içecek şirketlerine dev yatırımlar yaptığını çoktan biliyor olabilirsiniz. Ama şunu bilmiyor olabilirsiniz. Silah endüstrisinin en büyük hissedarı da bu şirket. Aynı zamanda misket bombası üretiminin de en büyük fon yöneticisi. Çoğu ülkede yasaklanan misket bombalarını üretmeye devam etmek istiyorlar.
NEDEN BU SOYKIRIMI SONLANDIRMAKLA UĞRAŞSIN Kİ
Şimdi Cathy'e geri dönelim, Birleşmiş Milletlerdeki büyük köpeklerden biri Şimdi siz bana söyleyin, Cathy ailesine bu kadar para kazandırırken neden bu soykırımı sonlandırmakla uğraşsın ki?