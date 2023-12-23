Bir toplum nasıl mankurtlaştırılır? Yuri Bezmenov KGB’nin taktiklerini anlattı!

Hamas’ın silahlı kanadı el Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu, birçok tarikat ve cemaatin işleyişini bir kez daha görmek için adeta turnusol kağıdı işlevi üstlendi. Filistin direnişini küçümseyen hatta karşı çıkarak açıkça terör devleti İsrail’e destek veren tarikat ve cemaatler, dünya çapında her bir ülkede zihinlerin nasıl yıkandığını da açıkça ortaya koyuyor. Sovyetler Birliği’nin istihbarat ve gizli servisi KGB’nin eski ajanlarından Yuri Bezmenov’un psikolojik savaşlarla ülkelerin ve toplumların nasıl dönüştürüldüğüne ve çökertildiğine yönelik yıllar önce yaptığı konuşma ise tarikat ve cemaatlerin toplumlar üzerinde nasıl çalışmalar yürüttüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.