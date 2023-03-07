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Bangladeş'te bir binada patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bangladeş'te bir binada patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
07.03.2023 20:11

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Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan bir binada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 70’den fazla kişi de yaralandı. Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan 7 katlı iş merkezinde yerel saatle 16.00’da patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 70’den fazla kişi de yaralandı. Patlamanın binanın zemin katında yer alan temizlik malzemeleri satan bir dükkanda meydana geldiği aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

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