Bakan Kacır: Soykırımcı İsrail yönetimi adalet önünde yaptıklarının hesabını verecek

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 19:06 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 19:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avanos ilçesinde Hükümet Konağı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Avanos'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kacır, "Binlerce yıllık tarihi birikimiyle nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Orta Anadolu'nun turizm başkenti Avanos'umuz, gönlümüzde her zaman ayrı bir yere sahip. Kızılırmak'a adına yakışan rengini veren bereketli toprağıyla, eşsiz tarihiyle, kadim ilçemiz Avanos'a, Avanoslulara yaraşır yeni hizmet kampüsünü kazandırmanın memnuniyeti içindeyiz. 5 bin 500 metrekare alana sahip 3 blok şeklinde inşa edilecek yapılarımızı sadece dört duvardan ibaret binalar olarak görmüyoruz. Burası milletimizin gereksinimlerini karşılayacak, dertlerini çözecek, devletimizin şefkatli elinin milletimize uzanacağı bir mekan olacaktır" dedi.

'ÖNCÜ TÜRKİYE'NİN TEMELLERİNİ ATTIK'

Son 22 yılda yapılan yatırımlara da vurgu yapan Kacır, "Devletimizi yeniden yapılandırdık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla son 22 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sanayi ve teknolojiden turizme hemen her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Sayılarını 191'den 362'e yükselttiğimiz Organize Sanayi Bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesiyle ülkemizi küresel üretim üssü haline getirdik. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya pek çok alanda, sanayimizin öncülüğünde ihracatımızı 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttik. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'nin temellerini attık. Türkiye'yi 104 teknoparkla, 1600'den fazla Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile baştan başa donattık. Bir yandan büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda elde ettiğimiz kazanımları muhafaza ederken diğer yandan başarı ivmemizi her geçen gün daha da yükseğe çıkaracak projeleri, programları tek tek hayata geçiriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüze 81 ilimizle el ele, omuz omuza devam ediyoruz. Yerel Kalkınma Hamlemiz ile üreten, katma değer sağlayan, daha da büyüyen güçlü şehirler için başlattığımız seferberlikten Nevşehir de en güçlü şekilde nasibini alıyor. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ile 2014'te bu yana şehrimizde; kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin toplam 114 projesine 760 milyon lira destek verdik. Ahiler Kalkınma Ajansımız eliyle de bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 195 projesine 501 milyon lira destek sağladık" diye konuştu.