Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2021'in bitimine günler kala yeniden gündeme geldi. Tarihin en ünlü kahinine göre gelecek yıl neredeyse başımıza gelmeyen kalmayacak.